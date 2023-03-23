"По ходатайству органов власти Калининградской области Минприроды был рассмотрен вопрос создания национального парка на Балтийской (Вислинской) косе. Данное предложение поддержано не было. Предполагаемая площадь ООПТ на Балтийской косе в таком случае составила бы 2 тыс. гектаров. Также препятствием к созданию национального парка на косе является отрицательная позиция Минобороны России", — сказали в пресс-службе.

При этом было отмечено, что в прежние годы на территории Балтийской (Вислинской) косы существовал государственный природный заказник областного значения "Вислинская коса", созданный распоряжением исполнительного комитета Калининградского областного Совета народных депутатов от 3 июля 1963 года.

Затем срок режима заказника "Вислинская коса" распоряжением администрации Калининградской области от 31 марта 1994 года был продлен на 10 лет. В дальнейшем срок заказного режима не продлевался, и 31 марта 2004 года заказник "Вислинская коса" был ликвидирован, добавили в пресс-службе.

В тоже время Минприроды России на основании обращения правительства Калининградской области от 16 августа 2017 года рассмотрело и согласовало проект постановления региональных властей "Об образовании особо охраняемой природной территории — государственного природного заказника "Балтийская коса".

"Однако документ так и не был утвержден и в настоящее время территория Балтийской косы охранного статуса не имеет. По оценке министерства, целесообразно рассмотреть создание на Балтийской косе особо охраняемой природной территории регионального значения", — заключили в пресс-службе Минприроды.

В настоящее время на оконечности Балтийской (Вислинской) косы, которая начинается в Польше, расположен поселок Коса, являющийся районом Балтийского городского округа. Других поселений на ее территории нет. Рядом с польско-российской границей расположена самая западная пограничная застава стран — Нормельн. Также на косе расположено несколько воинских частей Балтийского флота.

Балтийская (Висленская) коса имеет протяженность 65 км, из которых 35 км расположены на территории России. Ее ширина колеблется от 600 до 1,5 тыс. м. На польской стороне создана разветвленная сеть туристических и гостиничных комплексов. Российская сторона находится практически в первозданном виде, так как длительное время была закрытым военным объектом.

Коса — вторая в Балтийском регионе по величине песчаная пересыпь, уникальное геоморфологическое образование, особо ценный природный комплекс. Коса и прилежащие морские и лагунные воды имеют исключительно большое значение как участок Беломорско-Балтийского миграционного пути перелетных птиц. На косе гнездится 96 видов птиц, в том числе пять редких, которые внесены в Красную книгу Балтийского региона.