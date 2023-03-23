В этом году фестиваль пройдет по-новому. Как подчеркнули в министерстве культуры Алтайского края, обладатель Гран-при фестиваля получит возможность показать свой спектакль на малой сцене Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина.

С 6 апреля начинается прием заявок на участие в заочном отборочном туре фестиваля от народных театров, молодежных, студенческих театральных студий, детских театральных коллективов, а также от отдельных исполнителей. Для руководителей народных театров организуют дискуссионные площадки, где известные шукшиноведы познакомят участников с Василием Шукшиным-писателем, раскроют феномен его произведений и его "чудиков", проведут детальный анализ самобытного и яркого языка автора.

Победители заочного отборочного тура станут участниками финальных очных испытаний. Конкурсные показы их сценических работ будут чередоваться с мастер-классами для режиссеров и актеров по сценическому движению, актерскому мастерству и сценической речи.

В этом году фестиваль состоится в рамках проекта "Живое слово Шукшина", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами станут автономная некоммерческая организация "Земляки Шукшина" и Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина.

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" — главная культурная акция, которую ежегодно в июле проводят в Алтайском крае в память о земляке — известном писателе, актере и режиссере Василии Шукшине. Шукшинские дни открывают в Барнауле, они проходят в Бийске, Белокурихе, Новоалтайске, Смоленском, Быстром Истоке и завершаются большим праздником в Сростках. Кульминацией праздника является художественная программа на горе Пикет. В родное село Василия Шукшина Сростки в этот день приезжают тысячи почитателей его таланта.

История фестиваля начиналась с Шукшинских чтений в 1976 году, спустя два года после смерти Шукшина. Уже через несколько лет чтения переросли во всероссийскую акцию памяти. В 1999 году — в год 70-летия Василия Шукшина — Шукшинские дни обрели статус всероссийских. В 1999 году состоялся и первый Шукшинский кинофестиваль.