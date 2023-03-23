Постановление провозглашено на заседании в четверг. КС проверял части 3 статьи 17 Жилищного кодекса РФ по жалобе владельца квартиры в центре Пскова Павла Бахирева.

Бахирев сдавал квартиру в жилом многоквартирном доме в течение полутора лет как индивидуальный предприниматель, в том числе в посуточный наем. С дохода платил налог по упрощенной системе налогообложения. Информация об услугах распространялась через интернет.

Квартира в нежилой фонд не переведена, у нее нет отдельного входа. Соседи обратились в суд, где утверждали, что это создает неудобства, в квартире устраиваются шумные, в том числе ночные, вечеринки, не раз приходилось вызывать полицию. В итоге Бахиреву по суду запретили использовать его квартиру для предоставления услуг, признанных гостиничными, на основании части 3 статьи 17 ЖК РФ.

По мнению заявителя, норма не соответствует Конституции, так как в силу своей неопределенности допускает возможность приравнять посуточный наем квартиры к гостиничным услугам.

Конституционный суд постановил, что оспоренная норма не противоречит Основному закону.

"Она (норма — ИФ) не предполагает запрета краткосрочного (на срок от одних до нескольких суток) найма жилых помещений в многоквартирном доме без содержательной оценки такой деятельности в соотнесении с гостиничными услугами лишь по формальным признакам (сроки предоставления жилья, систематичность, предпринимательский характер и др.), если при этом не создаются существенные неудобства для иных жильцов", — говорится в сообщении.

КС указал, что собственник жилья вправе сдавать его не более чем на пять лет, и минимальный срок договора найма законодательством не установлен. Причем в экономической сфере сдача жилья в наем может существенно дополнять гостиничную деятельность, способствовать развитию туризма.

"Нормативно не установлено, наличие какого именно набора, объема и внешнего выражения предоставляемых услуг приводит к перерастанию допустимого найма жилого помещения в запрещенное оказание гостиничных услуг", — говорится в сообщении.

Однако это не мешает судам оценить обстоятельства и принять сбалансированное решение. КС указал, что суды должны устанавливать, действительно ли неудобства для соседей в конкретной ситуации существенно выше тех, что возникают при обычном использовании жилья, и повышается ли интенсивность эксплуатации мест общего пользования в многоквартирном доме до уровня, присущего гостиницам.

Теперь федеральному законодателю надлежит урегулировать особенности краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирных домах, поддержав баланс интересов всех участников таких правоотношений. Так, законодатель может определить специальные правила этой деятельности для отдельных местностей, например, туристических мест и курортов, указал Конституционный суд.

Решения по делу заявителя, вынесенные на основании части 3 статьи 17 ЖК РФ, подлежат пересмотру.