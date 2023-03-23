Он рассказал, что в феврале, сразу после землетрясения, наблюдалось снижение объема бронирований поездок в Турцию на многих рынках. Но уже 17 февраля были возобновлены мероприятия по продвижению направления за рубежом. В конце февраля министерство культуры и туризма выделило дополнительный бюджет Агентству по развитию и продвижению турецкого туризма (TGA), которое было создано в 2019 году.

«Политика продвижения Турции на разных рынках зависит от того, какой вид туризма востребован в этой стране. Где-то предпочитают наши пляжи, где-то – посещение культурных достопримечательностей. Сейчас мы удвоили усилия по привлечению туристов в Турцию», — цитирует издание министра.

«По итогам первого квартала мы ожидаем 7,7 млн туристов, на 20% больше, чем за тот же период 2022. Я считаю, что с апреля бронирования на лето восстановятся. И мы не меняем наш прогноз по приему 60 млн иностранных туристов за весь 2023 год. Это на 16,7% больше, чем годом ранее», — добавил Эрсой.

Он подчеркнул, что в Европе большая доля туризма приходится на велосипедные туры. Объем этого рынка достигает $44 млрд. По словам министра, Турция хотела бы получить 10% этого пирога, так как в стране проложены очень хорошие трассы для туристов на велосипедах.

В 2022 году Турция приняла 44,5 млн иностранных туристов, в том числе 5,2 млн российских. Страна оказалась одной из самых успешных в мире по темпам восстановления зарубежного турпотока после пандемии.