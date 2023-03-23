На комиссию по аттестации внешних экскурсоводов, работающих на смотровой площадке КЯК, было подано 152 заявки. Каждый специалист, который приезжает на карьер с туристами и рассказывает о технологии добычи янтаря, сдал специальный экзамен. К проведению экскурсий допущено 94 человека, говорится в пресс-релизе.

В состав экспертной комиссии входили представители комбината и независимые эксперты кафедры турбизнеса, географии и пространственного планирования Балтийского федерального университета имени И. Канта. Срок аккредитации для каждого экскурсовода определен индивидуально.

Специалисты, которые продемонстрировали незаурядные личные и профессиональные качества, смогут проводить экскурсии на Приморском карьере без переаттестации в течение 3 лет. Таких оказалось 5 человек. Именные идентификационные карточки сроком действия 1 год получили 64 человека, на 2 года — 25.

"Аттестация позволяет поддерживать высокий уровень экскурсий и качество информации, которую гость получает на нашем туристическом объекте", — отметила т начальник отдела промышленного туризма КЯК Оксана Пупышева.

По ее информации, в течение года туристические объекты комбината посещает в среднем 160 тыс. человек. Сегодня предприятие предлагает туристам возможность познакомиться со всем циклом добычи и обогащения янтаря, а также изготовления ювелирных изделий в двух музейных пространствах — Янтарной галереи" (поселок Янтарный, Калининградская область) и "Янтарной галерее" (Москва, Арбат), а также на смотровой площадке Приморского карьера.

В 2023 году смотровая площадка предприятия будет дополнена познавательно-развлекательным пространством "ДиноПарк" для туристов с детьми.