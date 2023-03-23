В четверг он вступил в должность исполняющего обязанности генерального директора.

По данным пресс-службы, в прошлом Садилов работал в Ханты-Мансийском автономном округе, возглавлял службу поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта "Белоярский", впоследствии работал заместителем генерального директора по производству. Затем перешел на должность заместителя генерального директора по производству, коммерческого директора в аэропорт Волгограда. В 2019 году Садилов стал генеральным директором "Туношны". С октября 2022 года он работал директором по производству аэропорта "Мурманск".

Предыдущий гендиректор аэропорта "Мурманск" Руслан Степанец возглавлял воздушную гавань с ноября 2019 года. В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" не уточнили, на какую должность перешел Степанец.

Пассажиропоток аэропорта Мурманска в 2022 году составил 1,3 млн человек, что на 4% меньше, чем в 2021 году. Регулярные рейсы из Мурманска выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", RedWings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Икар".