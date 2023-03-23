В суде было установлено, что женщина-турагент, работавшая по доверенности от имени индивидуального предпринимателя, предлагала жителям Ульяновской области забронировать и приобрести турпутевки в различные страны.

При этом полученные деньги она присваивала, говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемая обманула 42 клиентов на сумму более 4,5 млн рублей. Суд квалифицировал ее действия по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.