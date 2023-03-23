«По данным министерства культуры и туризма Турции, всего на территории, пострадавшей от землетрясений, располагаются 1030 гостиниц. Из них обрушились 47, а 141 получили повреждения различной степени. Ущерб в результате этих разрушений превысил 2,15 млрд лир (более $100 млн)», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание, министерство туризма подготовит план восстановления пострадавших от землетрясения регионов, популярных у туристов. Среди обсуждаемых мер – поддержка исторических памятников, восстановление инфраструктуры, перезапуск туристических маршрутов. Кроме того, планируются меры поддержки туристического бизнеса – туркомпаний и отельеров, которые пострадали из-за отмены бронирований. Им предложат отсрочку выплат по кредитам.

Ведомство планирует подготовить план восстановления туристических зон для 11 провинций, расположенных в зоне землетрясений. Он включает работу по сохранению и поддержке исторических памятников, перезапуск туристических маршрутов, восстановление в приоритетном порядке поврежденной инфраструктуры, в том числе транспортной.

Кроме того, меры поддержки турбизнеса включают отсрочку выплат по кредитам в связи с отменами бронирований на зарубежных рынках и в самой Турции.

Серия разрушительных землетрясений произошла на юго-востоке Турции в начале февраля. Больше всего пострадали от стихии провинции Газиантеп и Кахраманмараш. Погибли около 50 тыс. человек.