"В весенне-летнем сезоне продолжаем открывать дополнительные рейсы из столичного аэропорта Внуково. Недавно добавили в расписание новые частоты из Москвы в Сочи, Сургут и Минеральные Воды, начали летать в Нижневартовск, а сейчас наращиваем ежедневные перелеты между столицей и Тюменью", — пояснил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении.

Вылеты из Тюмени будут выполняться в 7:15 и 19:00, из Москвы — в 10:00, 00:25. Время в пути — 2 часа 45 минут.

По данным расписания аэропорта "Рощино" (Тюмень), помимо "ЮТэйр" в московский "Внуково" летают "Газпром авиа" и "Победа". Рейсы в аэропорт "Шереметьево" выполняют "Аэрофлот", Nordwind Airlines и "Россия".

Всего в маршрутной сети Utair — более 120 направлений. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и на юг страны. За рубеж из регионов и столицы Utair летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.