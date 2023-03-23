«Точных сроков пока никто не знает, но с учетом прошедших переговоров нашего президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в Москве все представители российской туротрасли очень ждут, что в ближайшие месяцы безвизовые процедуры заработают для организованных туроператорами групповых туристов. При всем при этом даты пока не названы ни китайской, ни российской стороной, но все над этим усиленно работают», — сказал он.

Мурадян подчеркнул, что точную дату возобновления турпоездок объявит правительство.

20 февраля в Минэкономразвития сообщили, что РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. В ведомстве заявили, что начали формировать списки туроператоров, имеющих право отправлять группы. При этом дата возобновления туристических поездок до сих пор не определена.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) во вторник попросила Минэкономразвития прояснить сроки возобновления безвизовых поездок. Как отмечают туроператоры, спрос на туры в Россию в Китае очень высок, но возобновлению массового туризма мешает необходимость получать визы. В свою очередь, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что в министерстве ожидают актуализированный список китайских туркомпаний, которые планируют направлять безвизовые групповые туры.