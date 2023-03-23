Как сообщила пресс-служба музея-заповедника, это самая ранняя по дате создания карета в коллекции музея. Полной реставрации экипажа не было больше 100 лет, она проводилась в несколько этапов и длилась три года. Карета обрела первозданный облик и вновь стала одним из предметов экспозиции "Придворный экипаж".

Четырехместная карета входила в состав коронационного поезда императрицы Екатерины II в 1762 году; впоследствии она постоянно использовалась на торжественных церемониях при российском императорском дворе. Экипаж выполнил выдающийся каретный мастер Иоганн Конрад Букендаль. При этом он использовал дерево, металл, бронзу, кожу, бархат, шелк, шерсть, стекло и разные способы их обработки — резьбу, литье, ковку, чеканку, золочение.

"Ее кузов округлых очертаний характерен для экипажей типа "берлин", он подвешен на абсолютно оригинальную конструкцию. Других экипажей с подобной конструкцией в российских музеях не сохранилось. Карета была комфортна для пассажиров, современники отмечали, что движение экипажей "было так плавно и покойно, как движение гондол", — говорится в сообщении.

24 парадных экипажа работы известных русских и западноевропейских мастеров XVIII-XIX веков музей представляет на выставке "Придворный экипаж" в здании бывшей Дежурной конюшни. Всего коллекция карет ГМЗ "Царское Село" включает в себя 35 экипажей, использовавшихся при русском императорском дворе, три шестерика упряжи для коронационных экипажей и отдельные принадлежности парадного выезда.

Основу собрания составляют предметы, поступившие в Царское Село из расформированного в 1920-х годах Придворного конюшенного музея. Большая часть коллекции — это парадные кареты, участвовавшие в торжественных церемониях русского двора. Как и вся обстановка таких действий, они служили особой цели — демонстрации богатства и могущества власти и государства — и отвечали самым высоким требованиям каретного мастерства.