Производители, мастера и реставраторы смычковых музыкальных инструментов традиционно встречаются на одной площадке с музыкантами — обмениваются опытом в построении музыкальных инструментов и опытом использования их в игре.

В рамках выставки пройдут открытые уроки и мастер-классы, на которых ведущие педагоги-музыканты и мастера будут делиться опытом игры на инструментах, правилами ухода за ними, простыми способами улучшения звуковых качеств своего инструмента, которые может освоить любой музыкант.

На экспозиции можно будет увидеть рабочее пространство скрипичного мастера, наполненное замысловатыми приборами, стружками, лаками и звуками. Посетители выставки смогут не только послушать инструменты, а также попробовать их в игре.

Скрипки, альты, виолончели, контрабасы и смычки современных мастеров прозвучат в руках музыкантов камерного оркестра "Дивертисмент" под руководством Ильи Иоффа, симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории и других известных коллективов.