"В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана 23 марта в 01:07 (23:07 Мск) ощущалось землетрясение. Сила подземных толчков в Ташкенте — 5 баллов", — говорится в сообщении.

Сила подземных толчков в Самарканде составила 4-5 баллов, в Бухаре — 4 балла.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения магнитудой М=6 находился на расстоянии 217 км в юго-восточном направлении от Ташкента на территории Таджикистана на глубине 15 км.

В центре сообщили, что произошел второй подземный толчок в 1:36 по местному времени с эпицентром в Таджикистане. Магнитуда второго за эту ночь землетрясения составила 3,9 баллов.

По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции казахстанского МЧС, землетрясения также ощущались в нескольких городах на юге Казахстана.

В ночь с 22 на 23 марта жители Шымкента, Тараза и Туркестанской области ощутили землетрясение силой 2-3 балла. Эпицентр землетрясения был расположен в 740 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

По данным казахстанских сейсмологов, магнитуда составила 6,5.

Еще два землетрясения ночью зарегистрированы казахстанскими сейсмологами в Таджикистане магнитудой 5,1 и 4,4.

За ночь сейсмологи также зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана энергетическим классом 8,7, магнитудой 4,0, а также на границе Таджикистана и Кыргызстана магнитудой 4,6.

В ночь с 21 на 22 марта также произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов, эпицентр которого находился в уезде Джурм, провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана.

По предварительным данным МЧС республики, данных о жертвах нет.