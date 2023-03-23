"По аэровокзальному комплексу (пассажирский терминал — ИФ) мы рассчитываем, что в первом полугодии (2023 года — ИФ) он примет своих первых посетителей, соответственно, примем его в работу", — заявил он.

"Мы планируем, что взлетно-посадочная полоса в следующем году будет завершена. Сейчас строители активно работают над тем, чтобы ускориться и завершить (строительство ВПП — ИФ) в следующем году", — добавил министр.

Как сообщалось, в марте 2021 года в ходе конкурса был найден инвестор, который достроит новый терминал в аэропорту Южно-Сахалинска. Им стало ООО "Красинвест" с предложением вложить 12,5 млрд рублей. Сдать терминал в эксплуатацию планировалось в декабре 2022 года. Но затем срок сдвинули на первый квартал 2023 года. Пассажирский терминал площадью почти 40 тыс. кв. метров позволит обслуживать до 5 млн пассажиров в год.

Для завершения строительства терминала инвестор и регион в июне 2021 года создали совместное предприятие АО "Восточные ворота страны" с уставным капиталом 13 млрд 171,72 млн рублей, в котором 51% — доля "Красинвеста", 49% — Минимущества Сахалинской области.

Осенью 2021 года ООО "Региональная строительная компания" выиграло два лота общей стоимостью почти 24 млрд рублей на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, с ней был заключен контракт. Источник финансирования — областной бюджет.

По условиям контракта, подрядчику до 30 сентября 2025 года нужно было вырубить лесной массив и построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,4 км и шириной 60 метров параллельно существующей полосе в 300 метрах от нее, что "позволит производить работы с минимальными ограничениями на эксплуатацию существующей ВПП".

Помимо этого, подрядчик должен построить рулежную, рожку, контрольно-пропускной пункт, объекты электроснабжения, линии связи и управления, патрульную дорогу, ограждение, технические системы охраны и видеонаблюдения. Новая полоса будет способна принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузке). Существующую ВПП планируется переделать в рулежную дорожку с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов.

Действующая ВПП длиной 2,7 км была построена в середине 1960-х годов и уже исчерпала свой ресурс. Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного, может обслуживать более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Оператором аэропорта является принадлежащее областному правительству АО "Аэропорт Южно-Сахалинск".