"Шлейф протянулся на расстояние более пяти километров в восточном направлении от вулкана. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запах сероводорода в городе не ощущался, угрозы для населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в семи километрах от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.