"Сроки сдачи объекта были сдвинуты из-за сложной гидрологической обстановки в регионе", — сказал исполняющий обязанности министра строительства края Алексей Дубов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также уточнил, что первые три этапа реконструкции набережной завершились еще в 2019 году. Сроки сдачи последнего, четвертого этапа были назначены на 2021 год, но из-за высокого уровня подъема воды в Амуре не удалось этого сделать, что значительно осложнило строительство.

Сейчас, по данным минстроя, на объекте работает подрядная организация АО "Акватик".

Одновременно министерство строительства края во взаимодействии с региональным министерством туризма начинает работы по проектированию на Амуре самой протяженной речной набережной на Дальнем Востоке.

Составной частью объединенной набережной станет пешеходный мост, связывающий центральную часть с дамбой Амурского затона.

""КГКУ "Служба заказчика минстроя края" заключило государственный контракт с ООО "ДВПИ" на инженерные изыскания и проектирование", — отметил Дубов.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что обновленная набережная Амура в Хабаровске станет самой длинной на востоке России — протяженностью 9,5 км. В 2023 году будет закончено проектирование, и после прохождения государственной экспертизы начнется строительство. По предварительным оценкам, поток посетителей этой территории может составить более в 1 млн чел в год.