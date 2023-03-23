Дорога была закрыта для проезда с вечера 20 марта из-за метели, сильного ветра и нулевой видимости.

По данным оперштаба Мурманской области, 21 и 22 марта для организованной проводки автомобилей были организованы колонны.

Поморское село Териберка стало широко известным благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан" в 2015 году. В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

Ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек.