"В результате первой стратегической сессии были сформированы 9 рабочих групп по ключевым направлениям: "Статистика и методология", "Стратегическое планирование", "Логистика", "Средства размещения", "Инфраструктура и места притяжения", "Кадры", "Въездной/выездной туризм", "Нормативное сопровождение", "Оценка финансирования". В состав групп вошли представители федеральных и региональных органов власти, Государственной Думы, операторов данных, банков, перевозчиков, образовательных организаций, туристического бизнеса и отраслевых ассоциаций", — говорится в сообщении.



Как отмечают в Минэкономразвития, планируется проведение еще двух аналогичных сессий. Итогом их работы станут конкретные предложения по обновлению мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".



"Плановые показатели, стратегия их достижения — все должно быть подкреплено обоснованием транспортного баланса, создаваемым и легализуемым номерным фондом, необходимым количеством и качеством кадровых ресурсов, содержанием образовательных программ", – цитирует пресс-служба замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова.



Глава Росстата Сергей Галкин отметил, что его ведомство отслеживает большой объем данных, позволяющих эффективно оценивать текущее состояние туристической отрасли в стране.



"Это ряд комплексных показателей – туристический поток или доля туристической отрасли в ВРП, информация о стоимости различных услуг, включая проживание в гостиницах, цены на авиабилеты или на другие виды междугороднего транспорта. Задача Росстата – интегрировать все доступные источники информации для управления туристской отраслью на основе единой модели данных", – сказал он.



Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во вступительном слове, сейчас доля туризма в ВВП составляет 2,6%, до 2030 года необходимо увеличить этот показатель в разы.