"Объявлен конкурс на ремонтно-реставрационные работы и приспособление объекта культурного наследия под современное использование. Это стало возможным благодаря выделению министерством культуры Российской Федерации целевой субсидии", — отмечается в сообщении музея.

Начальная цена контракта — 20,93 млн руб. Проект реставрации объекта культурного наследия должен быть готов не позднее 31 марта 2024 года.

Накануне в усадьбе Любенск был завершен контракт по проведению первоочередных противоаварийных и консервационных работ, который был заключен в конце 2022 года на собственные заработанные средства музея-заповедника в размере 1,9 млн рублей. Противоаварийные работы провело ООО "Архреставрация" из Москвы.

"Музей работает, предпринимаются все необходимые действия. Предварительно мы получили положительное заключение по смете расходов. Мы очень надеемся, что в этом году проектная документация будет подготовлена, а в 2024 году можно будет приступить к восстановлению усадьбы", — цитирует пресс-служба генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову.

В рамках проведенных работ была разобрана и утилизирована пострадавшая часть главного здания усадьбы, укреплен исторический фундамент, проведены консервация уцелевшей части здания и раскопы, в результате которых обнаружено 10 предметов, ранее считавшихся утраченными: несколько столовых приборов, подсвечник, потешная пушка и другие. После реставрации им вернут экспозиционный вид, что позволит использовать их в выставках и музейных проектах.

"Интересно, что при раскопах был обнаружен фрагмент керамического оформления камина, который по времени относится в предыдущим владельцам усадьбы Бухаровых. Сотрудники Псковского музея-заповедника заинтересовались композицией рисунка изразца и его историей и надеются найти интересный материал, связанный с этой находкой", — отмечается в сообщении.

Параллельно работе по подготовке проектно-сметной документации продолжается реставрация вещей, спасенных во время трагедии. А в усадьбе Николая Андреевича Римского-Корсакова Вечаша работает пополняемая выставка спасенных во время пожаров мемориальных предметов.

Как сообщалось, 2 июля в музее-усадьбе композитора Римского-Корсакова в деревне Любенск произошел пожар. Предполагается, что возгорание началось из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. В результате сгорели 1082 экспоната. 20% из них можно восстановить, это ноты, пластинки, книги. Как отмечала Мельникова, самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели, которые принадлежали семье Римского-Корсакова. Мебель планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам.

Работы по восстановлению усадьбы планируется начать в 2024 году.

Мемориальный музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова состоит из двух усадеб — Вечаша и Любенск. В данный момент работает только одна усадьба — Вечаша. Любенск закрыт.