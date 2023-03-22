"Мы рады растущему интересу к региону. Хотим, чтобы ещё больше людей выбирали Адыгею для отдыха. Для этого нам нужно больше современных туристических объектов с высоким уровнем сервиса, с большим номерным фондом, должна быть обеспечена доступность гостиниц и туробъектов, создана развитая инженерная и дорожная сеть в горной части", — сказал он.

"В рамках (отраслевого — ИФ) нацпроекта создаём инфраструктуру к будущему горнолыжному экокурорту "Лагонаки" — ключевому нашему инвестпроекту. Инвестор уже ведёт проектные работы. Уточню, что инвестиции в строительство курорта составят свыше 60 млрд рублей. Будет предложено 2,5 тысяч гостиничных номеров и создано 2 тысячи новых рабочих мест", — отметил Кумпилов.

Как сообщалось, проект всесезонного курорта "Лагонаки" реализует НАО "Красная поляна". Инвестиции компании в проект в 2021 году озвучивались в объеме 35 млрд рублей. До 2028 года планируется построить 36 км горнолыжных трасс и 3 тыс. гостиничных номеров, круглогодичные сервисы для семейного отдыха: горные бани, спа-комплексы, рестораны. В 2021 году проект получил статус масштабного, что предполагает ряд преференций инвестору.

Кумпилов добавил, что проект реализуется за счет частных и государственных инвестиций, разделен на несколько этапов. На первом этапе до конца 2024 года будет построено 25 км трасс и отели на 642 номера.

В прошлом году на строительство дорог и сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения направлено 206 млн рублей федеральных средств, в этом году планируется направить 3,8 млрд рублей.