"Среди них пара фазанов трагопан темминка, два самки гималайского монала и пара белых ушастых фазанов. Эти виды птиц поселились в Зоосаде в вотчине Деда Мороза впервые. Также коллекцию наших синих ушастых фазанов для формирования пары пополнила самка", — говорится в сообщении.

Птиц высадили в удобные для них вольеры и подготовили специальный сбалансированный корм. В зоосаде отмечают, что сейчас пернатые чувствуют себя хорошо, не боятся снега и уже начинают пригреваться на весеннем солнце.

Фазановые — оседлые птицы, живущие в лесах и кустарниках. Питаются ягодами, зелеными побегами растений, насекомыми и их личинками.