Себестоимость продаж выросла на 6%, до более 380 млн рублей. Чистый убыток составил 4,67 млн рублей против 220,7 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

С февраля прошлого года Воронеж — наряду с еще 10 аэропортами юга и центральной части РФ — закрыт для обслуживания рейсов в связи с ситуацией на Украине. За январь-февраль 2022 года, по данным Росавиации, он успел обслужить около 105 тыс. пассажиров (+35% г/г).

Для поддержания деятельности закрытых аэропортов государство выделило им в прошлом году 7,6 млрд рублей. Аэропорт Воронежа, согласно его отчетности, получил почти 299 млн рублей.

Кредиторская задолженность аэропорта за год выросла с 71 млн до 151,2 млн рублей, дебиторская — составила 577 тыс. рублей, в 2021 году ее не было.

В 2021 году воронежский аэропорт обслужил 809,4 тыс. человек (+81%). С 2019 года он входит в холдинг "Новапорт".