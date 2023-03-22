"Инцидент произошел у побережья Коньяалты. Четверо туристов, в том числе двое детей 8-9 лет, вышли в море на досках для серфинга, несмотря на непогоду. Спустя некоторое время их охватило встречное течение и стало выносить в открытое море. Группе путешественников удалось вызвать спасателей по мобильному телефону", — пишет издание.

Как отмечает газета, туристы дрейфовали в 3,2 км от берега. Сотрудники морской полиции оперативно добрались до пострадавших и доставили их на берег. Затем туристов отправили в госпиталь Антальи для медицинского осмотра.