"Американский турист припарковал красный спорткар Ferrari Spider на пешеходной площади Синьории, где всегда прогуливается много туристов, многие из которых направляются в знаменитую галерею Уффици. Полиция задержала туриста и прямо на месте предъявила ему штраф в размере $506", — пишет издание.

Как отмечает портал, американский турист получил штраф не только за въезд на автомобиле на пешеходную улицу, но и за отсутствие европейских прав. Ferrari Spider был зарегистрирован в Швейцарии, а путешественник его арендовал без международного водительского удостоверения. У гражданина США были только американские права.