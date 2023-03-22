"Этот год стал "рахманиновским", каждый крупный город проводит фестиваль в его честь. Ростов проводит три фестиваля, посвященных этому композитору. Все крупные музыкальные институции отмечаются — наш, Ростовский музыкальный театр, филармония, в том числе и консерватория, которая 30 лет носит имя Рахманинова. А в то время, когда оно это имя получало, ни одно учебное заведение этого имени не носило. Сейчас таких около десятка", — сказал Селицкий.

В свою очередь, художественный руководитель Ростовского музыкального театра Сергей Кущев отметил, что фестиваль "Семь вечеров с Сергеем Рахманиновым", посвященный 150-летию со дня рождения композитора, продлится с 24 марта по 1 апреля. Кущев также рассказал, что абсолютное большинство артистов, инструменталистов и вокалистов его театра — выпускники консерватории в Ростове-на-Дону, носящей имя великого русского композитора.

В свою очередь, главный дирижер Ростовского музыкального театра Андрей Иванов сообщил, что организаторы фестивалей обсуждали между собой предстоящий юбилей, и обменялись информацией по поводу когда планируются концерты. При этом стояла задача сделать так, чтобы по времени концерты не совпадали.

Фестиваль "Рапсодия на тему Рахманинова", организованный Ростовской государственной филармонией пройдет с 25 марта по 1 апреля, и помимо филармонии пройдет еще на трех площадках — в выставочном зале Дома художников, Старо-Покровском храме и культурном пространстве "Циферблат".

В течение восьми дней фестиваля прозвучат симфонии, кантаты, симфонические поэмы, квартеты, трио, фортепианные произведения, дуэты, духовные концерты, рапсодии, сонаты и оркестровая сюита Сергея Рахманинова, дуэты Петра Чайковского, а также мировая премьера произведения, специально написанного к 150-летию композитора и ростовскому фестивалю.

Фестиваль "Рахманиновские дни в Ростове", организованный Ростовской государственной консерваторией имени Рахманинова, начался 11 марта и завершится 13 апреля. Концерты кафедр специального фортепиано, сольного пения, камерного ансамбля, всероссийский и внутривузовский музыкальные конкурсы состоятся в большом зале ростовской Филармонии, на малой и камерной сценах консерватории.