"В коллективных средствах размещения в 2022 году остановились более 70 тыс. человек, что на 18% больше, чем за 2021 год", — сказал Сергиенко.

При этом, по его словам, загрузка санаторно-курортных учреждений увеличилась в 2 раза.

Глава округа отметил, что в округе работают 25 гостиниц, санаторий и физкультурно-оздоровительный центр.

"В 2022 году заработал новый отель на 36 мест, был модернизирован еще один — на 93 места", — уточнил он.

Ранее Сергиенко сообщал, что планируется со второй половины 2023 года включить город Минеральные Воды в эксперимент по курортному сбору.

Срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора был продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер курортного сбора на Ставрополье увеличен до 100 рублей в сутки с человека.

Сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Жители Ставрополья освобождены от его уплаты, а для гостей края из других территорий действует ряд социальных льгот.

Губернатор региона Владимир Владимиров рекомендовал и другим территориям, в том числе, администрациям Предгорного, Георгиевского, Минераловодского округов, городу Лермонтов, принимающих отдыхающих, разработать заявки на включение в эксперимент по курортному сбору.

Минераловодский округ входит в особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды.