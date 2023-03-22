"Впереди сезон отпусков, с каждым днем Краснодарский край принимает все больше гостей, к тому же мы открываем новые туристические маршруты. С улучшением погоды люди пойдут на пикники, поэтому необходимо усилить патрулирование популярных мест отдыха на природе, чтобы максимально предупредить возможные возгорания в лесах", — цитируются в сообщении слова губернатора.

Отмечается, что в настоящее время разработано 42 маршрута наземного патрулирования и 29 дополнительных маршрутов в популярных местах отдыха жителей и гостей края.