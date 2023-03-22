"Набережную Карповки будем продолжать. Территорию, где стоял бетонный забор, нам передал город. Здесь будет создан блок питания и туалеты. Сейчас идет проектирование, на следующий год построим", — сказала Канунникова в кулуарах XXII Международного форума "Экология большого города" в среду, который проходит в северной столице.

По ее словам, благоустройство набережной реки Карповки получило хороший отклик от местных жителей, и было решено продолжать работу.

Обновление набережной Карповки началось в 2019 году, с тех пор здесь устроили амфитеатр, качели, детскую игровую зону, спуски к воде с шезлонгами, напротив Ботанического сада появился прогулочный маршрут с зонами отдыха у воды. В 2022 году в общественном пространстве появились гамаки и лежаки. Рядом была создана кинологическая площадка. В 2023 году планируется привести в порядок участок от Барочного до Карповского моста.

Работы ведутся в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", части национального проекта "Жилье и городская среда".