"22 марта статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова представила нового руководителя Политехнического музея. Им стал представитель Курчатовского института, кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на должность генерального директора Политехнического музея Дмитрий Кожанов перешел с поста помощника президента НИЦ "Курчатовский институт". В прошлом занимал руководящие позиции в научно-исследовательских и производственных предприятиях.

В начале февраля в Минкультуры сообщили, что гендиректор Политехнического музея Елена Проничева назначена гендиректором Государственной Третьяковской галереи. На этом посту она сменила Зельфиру Трегулову, которая занимала эту должность с 2015 года. Временно исполняющим обязанности гендиректора Политехнического музея был назначен замгенерального директора музея по науке и образованию Константин Фурсов.