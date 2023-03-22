"Министерство общественной безопасности предложило увеличить срок пребывания туристов из стран, которым сейчас выдаются визы на 15 дней, до 30 дней. С момента открытия страны для иностранных туристов после пандемии восстановление туриндустрии и экономики в целом идет медленно, поэтому власти считают, что визовые послабления ускорят оживление отрасли", — пишет издание.

Речь идет о ряде европейских стран, среди которых Россия, Белоруссия, Германия, Дания, Франция, Великобритания и другие, а также о гражданах Японии и Южной Кореи.

Кроме того, как отмечает газета, министерство предложило продлить максимальный срок пребывания по электронной визе с 30 до 90 дней. E-Visa может использоваться для однократного и многократного въезда.

В настоящее время Вьетнам предлагает однократную электронную визу на месяц для туристов из 80 стран.

Вьетнам стал одной из первых стран Юго-Восточной Азии, которая полностью открылась для международного туризма после пандемии коронавируса. В прошлом году страну посетили всего 3,6 млн туристов, это 20% от допандемийного уровня.

В 2023 году Вьетнам планирует принять 8 млн иностранных путешественников.