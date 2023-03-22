В период с 26 марта по 29 октября 86 авиакомпаний будут выполнять перелеты в/из аэропорта по 292 маршрутам в 92 страны, сообщается в пресс-релизе компании. В результате общее число доступных посадочных мест вырастет на 16% по сравнению с прошлым годом — до 785 тыс. в неделю, из них около 289 тыс. — на международных перелетах.

Аэропорт, как ожидается, будет выполнять в среднем 4258 рейсов в неделю, что примерно на 17% больше прошлогоднего показателя, но на 15% меньше, чем в 2019 году.

Как сообщалось, аэропорт Франкфурта в 2022 году обслужил 48,918 млн пассажиров, что практически вдвое (на 97,2%) превысило показатель предыдущего года. В 2019 году воздушной гаванью воспользовались 70,5 млн человек.