В краевой госпрограмме "Развитие культуры и туризма" на эти цели предусмотрено в этом году 175 млн рублей. Конкурсная комиссия отобрала 13 проектов из десяти муниципалитетов.

"Дивногорск получит 40 млн рублей на обустройство причальной и пешеходной инфраструктуры по туристическому маршруту село Овсянка — ГЭС. Туруханскому район — на создание туристской инфраструктуры в поселке Бахта (29,2 млн рублей). Красноярск получит субсидию на обновление береговой инфраструктуры в районе сквера Энтузиастов (20 млн рублей). Минусинску выделят субсидию на обновление туристической инфраструктуры (15 млн рублей)", — говорится в сообщении.

Кроме того, субсидии получат Железногорск (15 млн рублей), Енисейск (9,8 млн рублей), Сосновоборск (7 млн рублей), Шарыпово (17 млн рублей), а также Енисейский (5 млн рублей) и Шушенский (17 млн рублей) районы.