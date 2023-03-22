"Иммиграционная служба в поиске нарушителей не ограничивается простым патрулированием и предпочитает также использовать соцсети, чтобы пресекать злоупотребления и находить иностранцев", — пишет издание.

По словам главы отделения Минюста в провинции Ангиата Напитупулу, местные жители и другие иностранцы оказывают помощь и сообщают в соцсетях о предполагаемых иммиграционных нарушениях.

"Это служит доказательством заботы и поддержки сообществом туристической экосистемы Бали", — пояснил он.

Кроме того, для борьбы с нарушителями власти Индонезии решили сформировать целевую группу, которая займется урегулированием вопросов с туристами на Бали, нарушающими законодательство.

"Правительство в сотрудничестве с администрацией провинции Бали решило сформировать новую целевую группу для рассмотрения различных нарушений, совершаемых иностранцами на острове. Группа будет состоять из полиции Бали, сотрудников агентства общественного порядка (Satpol PP) и пекаланг (местные патрульные службы)", — приводит слова министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно газета Vietnam Plus.

Как отмечает издание, группа будет уделять внимание, в первую очередь, нарушениям туристов на дорогах Бали, незаконному ведению бизнеса и нарушениям иммиграционного законодательства.

В настоящее время власти Индонезии считают, что наибольшее внимание следует уделить курортам в Убуде, Нусе-Пениде и Сануре.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер запретил иностранным туристам арендовать мопеды и мотоциклы из-за частых нарушений правил дорожного движения. Кроме того, он обратился к правительству Индонезии с просьбой отменить визы по прибытии для российских и украинских туристов, поскольку они пытаются искать работу в стране, въехав по туристическим визам.