"Это, во-первых, будет укреплять нашу российско-узбекскую дружбу, все-таки подрастающее поколение. А также дети насытятся солнцем, витамином D, плюс к тому свежие фрукты", — заявил Хатамов.

По словам генконсула, достаточное количество детских лагерей расположено в Ташкентской области, Самарканде и Намангане.

Как уточнил "Интерфаксу" Хатамов, поездки могут быть организованы уже в 2023 году, в настоящий момент ведутся переговоры с одним из детских лагерей.

"Инфраструктура и созданные условия (в детских лагерях — ИФ) отвечают всем стандартами", — подчеркнул он во время пресс-конференции.

Дипломат добавил, что работа по данному направлению также может быть интересна туркомпаниям, так как в настоящее время ниша свободна.