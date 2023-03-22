"В регионе запланировано создание новых объектов турпоказа и благоустройство территории уже действующих точек притяжения туристов. В рамках конкурсного отбора определены проекты в сфере туризма, которые будут поддержаны региональным правительством", — говорится в сообщении.

Так, в Старицком округе планируется создать музей "Аптека", в Калининском районе — расширить экспозицию оленьей фермы "Судимир" и построить площадку для автокемпинга на базе "Парка приключений Павлова", в Вышневолоцком округе — продолжить организацию центра туризма и информации "Вышний Волочек".

Кроме того, в Лихославльском округе будет модернизирован центр гончарного промысла "Керамика из Лихославля", а в Калязинском районе планируется создать музей-сыроварню "Ефимов Бор".

Средства областного бюджета направят на проведение ремонтно-отделочных работ, закупку техники, выставочных стендов и экспонатов, установку оборудования, проведение инженерных систем, систем безопасности и другое, подчеркивается в сообщении.

"Губернатор Игорь Руденя считает туризм одним из ключевых секторов региональной экономики, позволяющим создавать новые рабочие места, открывать интересные объекты притяжения для жителей и гостей региона", — добавили в пресс-службе.

По итогам 2022 года Тверскую область посетило свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек.