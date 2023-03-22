"Он может стать интересным местом для местных жителей и туристов. Береговую зону необходимо приводить в порядок. Это может быть строительство набережной, а может укрепление берега с возможностью посещать экотропы. Остров мог бы стать зоной для развития креативных индустрий, как пространство "Севкабель". Люди должны туда приезжать не просто отдохнуть, но и заняться чем-то полезным", — сказала Крамскова в кулуарах XXII Международного форума "Экология большого города", который проходит в северной столице.

По ее словам, благоустройство необходимо проектировать с учетом городского порта, который занимает часть территории острова.

"Остров пока отрезан от города, его население малочисленно, по нему практически не поступают предложения по благоустройству. Канонерский остров — это одна из перспективных территорий, их необходимо включать в стратегии и работать с ними. Люди там должны комфортно жить", — отметила Крамскова.