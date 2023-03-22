Рейс будет выполняться дважды в неделю на самолете Bombardier CRJ-200. Маршрут вошел в перечень субсидируемых и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Как сообщалось, в 2018 году "ЮВТ Аэро" выполняла полеты из Нижнего Новгорода в Томск с промежуточной посадкой в Казани. Рейсы осуществлялись еженедельно на самолете Bombardier CRJ-200.

В настоящее время прямые авиарейсы между двумя городами отсутствуют. Между Нижним Новгородом и Томском поезда ходят по будням, время в пути занимает почти двое суток.