"У него совершенно уникальная архитектура, прекрасный концертный зал, здание площадью более 7 тыс. кв. метров. Теперь удивительный памятник архитектуры в центре города перешел в ведение музея "Исаакиевский собор". У нас большие планы на эти помещения — в ближайшие два года мы намерены подготовить проект и пройти экспертизу, чтобы приступить к воссозданию и реставрации объекта. Он должен стать общедоступным и войти в культурную жизнь города", — сказал Болтин.

Он подчеркнул, что государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" — одно из учреждений, которое самостоятельно осуществляет огромный объем реставрации. Так, все работы в Спасе на Крови ведутся на деньги от продажи билетов и на доходы учреждения. Каждый посетитель музея вносит в это свой вклад. "Уже сейчас за счет собственных средств "Исаакиевский собор" организовал полное инженерное обследование особняка Юсуповой, затем начнется проектирование. Это позволит сократить сроки необходимых работ", — отметил глава комитета.

Он добавил, что в настоящее время продолжается активная работа и на площадке Центра музыкальной культуры "Чайковский" на Думской улице. Там расположен концертный зал, большое количество помещений для создания творческих лабораторий, проведения лекций и мероприятий. "Мы верим, что уже через год сможем пригласить зрителей на первые концерты", — сказал Болтин.