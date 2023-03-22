"Государственная Третьяковская галерея предлагает "увидеть неизвестное" и познакомиться с произведениями живописи и скульптуры выдающихся художников и малоизвестных авторов XVII-XXI веков", — сообщили в пресс-службе галереи.

Отмечается, что большинство работ, вошедших в состав выставочного проекта, хранятся в фондах музея и нечасто участвуют в выставках. Некоторые из представленных произведений демонстрируются впервые. Всего в состав выставки вошли более 122 произведений из собрания Третьяковской галереи.

Произведения, которые будут представлены на выставке, подобраны по жанровому принципу: архитектурные виды и изображения городов; интерьер, бытовой и исторический жанры.

На выставке соседствуют работы Фёдора Алексеева и Василия Кандинского, Карла Бодри и Аристарха Лентулова, Наталии Гончаровой, Алексея Венецианова и других художников.

Кроме того, на выставке будут впервые показаны уникальные фотографии интерьеров в стиле модерн, оформленные художниками объединения "Мир искусства" Александром Бенуа, Константином Коровиным, Львом Бакстом, Александром Головиным и Игорем Грабарем. Скульптурный раздел экспозиции составляют произведения художников ХVIII-ХХ веков — от Федота Шубина до Игоря Шелковского.

Выставка будет открыта с 28 марта по 13 августа в Новой Третьяковке на Крымском Валу.