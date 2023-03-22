"Введение экологического сбора предусматривается в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. Ставка будет варьироваться в зависимости от выбранного туристом объекта размещения", — пишет портал.

Как отмечает издание, эконалог за проживание в отеле не более чем на 24 номера составит 25 сейшельских рупий (примерно $2) за номер в сутки. В отеле от 25 до 50 номеров придется заплатить 75 сейшельских рупий (примерно $5) за номер. Размещение в больших отелях от 50 номеров будет облагаться сбором в размере 100 рупий или около $8 за сутки.

Экологический сбор туристы будут оплачивать в день выезда из отеля. Оплата в иностранной валюте возможна по усмотрению объекта размещения.