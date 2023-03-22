"В середине июня на набережной станицы Тамань состоится традиционный фестиваль открытия курортного сезона — масштабное туристическое событие, которое ежегодно собирает тысячи туристов. В программе концерты и интерактивные игры, также будут работают фуд-траки Азово-Черноморской кухни. Завершится фестиваль фейерверком над морем", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в августе в Темрюкском районе, который является лидером в стране по производству винограда, пройдет фестиваль вина.

Гостей ждет выставка вина от различных производителей, фудкорт Азово-Черноморской кухни, розыгрыш призов, флешмоб, яркие фотозоны и, конечно же, концерт и праздничный салют.

Прошлым летом курорты Темрюкского района приняли более 1,6 млн отдыхающих. В этом году район не намерен снижать показатели, добавил собеседник агентства.