"Там пройдут наиболее крупные мероприятия. Учреждения культуры Петербурга подготовят собственные юбилейные программы — важно, чтобы о блокаде говорили широко и на всех уровнях, в максимально доступной форме. Сохранение исторической памяти — наша важнейшая задача. Я хотел бы поблагодарить все наши городские ветеранские организации и Институт изучения истории блокады за самое активное участие в наших проектах", — сказал Болтин.

По его словам, прежде всего готовится большое количество уличных интерактивных программ. Их задача — воссоздать страницы истории тех времен, погрузить в "сложный, эмоциональный и, вместе с тем, героический период жизни Ленинграда".

"Реконструкция воспоминаний о жизни города в годы блокады — это наша эмоциональная память, наша благодарность тем, кто вдохновил страну на победу. Большой опыт проведения таких мероприятий накоплен у Музея обороны и блокады Ленинграда. Это и экспозиция патриотического объединения "Ленрезерв", и интерактивные проекты на Манежной площади. У нас сложилась еще одна традиция — вспоминать истории театров и концертных площадок, которые, несмотря на все трудности, продолжали работать во время блокады", — отметил глава комитета.

Он добавил, что вкладом в сохранение памяти о блокаде стало и производство тематических документальных и художественных фильмов. Город поддержал несколько таких картин. Скоро на большие экраны выйдет фильм, посвященный блокадным медикам — "Врачи осаждённого города". В кадре окажутся те, кто создавал блокадную историю. Также в ближайшее время выйдет фильм Алексея Германа-младшего "Воздух", созданный при финансовой поддержке города.