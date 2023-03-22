"Закон и сейчас не запрещает туроператорам предлагать страховые продукты, в том числе страхование жизни и здоровья. В то же время страхование путешествующих по России поможет туроператорам и госструктурам сократить финансовые риски, а пострадавшим туристам – получить своевременную и квалифицированную помощь. Однако пока не понятно, как этот закон заставит туристов реально страховаться", — говорится в сообщении.

Как уточнили в РСТ, сейчас в любой чрезвычайной ситуации финансирование эвакуационных процессов во внутреннем туризме лежит в большей степени на туроператорах, которые должны обеспечивать безопасность туристов, а также МЧС и государственных органах, осуществляющих контроль. И они заинтересованы в перераспределении финансовых рисков на страховые компании.

Кроме того, по словам экспертов, в случае введения закона о страховании необходимо определить, на какие именно турпродукты нужно будет обязательно предлагать эту страховку, а также определить критерии страховых случаев.

Ранее замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры Наталья Костенко сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что в ближайшее время в Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому туркомпании должны будут информировать туристов о возможности заключить договор о добровольном страховании. Согласно законопроекту, частные компании будут привлекаться для обслуживания и организации медицинской помощи в труднодоступных местах недалеко от крупных туристических объектов.