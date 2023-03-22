"По итогам 2022 года курорты Краснодарского края посетило 17,4 млн человек. Это больше чем когда-либо. В наступившем году спрос на отдых в Краснодарском крае будет также высоким. С начала года мы уже приняли почти 1,5 млн отдыхающих. Рассчитываем, что общий турпоток составит более 17 млн туристов", — сказал представитель министерства.

Традиционно летний сезон на курортах края стартует 1 мая, когда начинают работу муниципальные пляжи. В разгар летнего сезона в крае будет работать более 10,5 тыс. средств размещения.

"Пляжный отдых очень востребован среди наших отдыхающих. Более 60% от туристического потока ездят с целью отдыха на море, подышать морским воздухом, поплавать, позагорать. В летнем курортном сезоне 2023 года планируют к открытию более 550 пляжей общей протяженностью порядка 113 км", — подчеркнули в министерстве.

Пляжные территории будут обустроены не только на Черноморском и Азовском побережье, но и в степной зоне на внутренних водоемах.

В этом году на Кубани откроется несколько новых отелей.

В апреле 2023 года запланировано открытие отеля "Город mira" в Анапе на 948 номеров, в летний период — гостиницы "Абрау Light" на 111 номеров в Новороссийске. В министерстве отметили, что "Город mira" будет работать по системе "всё включено", таким образом количество отелей, работающих по этой системе на курортах Кубани, превысит 80 единиц.

Кроме того, в этом году запланирован ввод туристической базы "Южный Бриз" в Ейском районе, трёх баз отдыха в предгорном Мостовском районе края, а также ряд небольших гостиниц в других районах края.