Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа.

По информации онлайн-табло самарского аэропорта, полеты будут выполнятся на Airbus A319.

На этом направлении полеты также осуществляет авиакомпании "Россия" и Red Wings.

FlyOne Armenia — "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. Компания в октябре 2021 года получила сертификат воздушного оператора. В настоящее время она выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Кишинев, Стамбул, Лион, Париж, Тбилиси, Милан, Бейрут, Дубай и Тель-Авив. К лету авиакомпания намерена добавить рейсы в Новосибирск и Дюссельдорф.