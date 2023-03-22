"Чтобы поездка была не только безопасной, но и комфортной, мы помогаем компаниям-перевозчикам обновлять автомобили. За 11 лет они получили 1,8 млрд рублей на покупку больше 70 тыс. машин. В этом году на обновление автопарка заложено ещё 225 млн рублей", — написал Собянин в своём телеграм-канале.

Он отметил, что столичные такси ежедневно перевозят более 1,6 млн пассажиров. Среднее время подачи такси составляет четыре минуты. Каждый день на дороги Московского региона выезжает 157 тыс. автомобилей.

Мэр также поздравил всех сотрудников таксомоторной отрасли с Международным днём таксиста.