"Из 13 инвесторов, зарегистрированных на КОРФ, есть и те, кто планирует производить продукты питания и вести торговлю морепродуктами. Общий объем заявленных инвестиций превышает 958 млн рублей, запуск проектов позволит трудоустроить около 130 жителей Курил", — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что участниками КОРФ в прошлом году стали девять компаний.

Пресс-служба отмечает, что КОРФ — не единственная мера господдержки бизнеса на Курилах. По ее данным, инвестиционную активность и потенциал островов увеличивает территория опережающего развития (ТОР) "Курилы", в рамках которой по соглашениям с КРДВ инвестпроекты уже реализуют восемь резидентов ТОР. Они строят на островах туристский кластер "Архипелаг Онекотан" на одноименном острове, гостиницу на острове Парамушир и другие объекты.

"По решению президента России Владимира Путина на всей территории Курил создан уникальный преференциальный режим — самый продвинутый в РФ. И нам нужно больше привлекать инвесторов, сделать все, чтобы как можно быстрее осваивать эту малонаселенную территорию РФ. Нужно добиваться того, чтобы на Курильских островах появлялось и реализовывалось как можно больше инвестиционных проектов", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Учитывая уникальность рекреационных ресурсов этих территорий, мы надеемся на кратный рост проектов, которые сделают островные территории более доступными для туристов и привлекательными для инвесторов. Готовы поддержать каждого, кто хочет инвестировать в развитие Курильских островов", — приводятся в сообщении слова генерального директора КРДВ Николая Запрягаева.

Специальный преференциальный налоговый режим для Курил начал действовать весной прошлого года. Инвесторы, зарегистрированные на этой территории, на 20 лет с даты регистрации в качестве налогоплательщика освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество, для них обнулены транспортный и земельный налоги, страховые взносы установлены на уровне 7,6%.

В начале марта текущего года Госдума приняла закон о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах: там теперь будут действовать таможенные упрощения, которые уже действуют в территориальной ОЭЗ в Магаданской области. Предполагается, что ОЭЗ на Курилах будет функционировать до 31 декабря 2046 года.