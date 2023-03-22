Инициатором проекта выступила Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека.

В фестивале примут участие свыше 50 организаций: библиотеки, музеи и творческие институты, Александринский театр, Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей, а также Центральный государственный архив литературы и искусства.

Откроет фестиваль масштабная выставка "Площадь Островского" — совместный проект Театральной библиотеки и Театрального музея. Экспозиция развернется в пространстве обоих учреждений. Посетители библиотеки смогут увидеть редкие, рукописные экземпляры пьес драматурга с пометами автора и цензорскими вымарками, эскизы театральных художников к спектаклям по его произведениям, а также письма из архивного собрания.

В залах музея будут показаны личные вещи Островского и сценические костюмы, а импровизированная сцена с воссозданными декорациями купеческого дома и двора позволит погрузиться в мир персонажей его пьес.

Важной составляющей фестиваля станет трехдневная конференция "Вечный Островский". Также в программе: выставки, лекции, спектакли, литературные вечера, театрализованные представления, читки, мастер-классы.

Особое место займут мероприятия для детей и юношества — квесты, квизы, викторины. События фестиваля будут доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.