"Федеральное агентство воздушного транспорта провело дополнительный отбор авиаперевозчиков в целях предоставления в 2023 году субсидий на региональные воздушные пассажирские перевозки. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" с 1 июня по 30 сентября будет выполнять субсидированные рейсы из Омска в Горно-Алтайск — столицу Республики Алтай ", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю, однако, по каким дням — не уточняется.

В министерстве напомнили, что в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" сейчас из Омска уже можно улететь субсидированными рейсами в Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Новокузнецк, Самару, Тобольск, Тюмень и Уфу.