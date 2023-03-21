Из них более 233 млн рублей власти направят на сертификаты для оплаты детских путевок. Они предусмотрены для 13 тыс. детей, в том числе 2,5 тыс. ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Отмечается, что в этом году льготы охватят и детей участников спецоперации: им областные власти предоставят путевки в лагеря и оплатят проезд к месту отдыха и обратно.

"Еще один важный момент — реализация федеральной программы "Дети Арктики", в рамках которой школьники, проживающие и обучающиеся на арктических территориях, отдыхают бесплатно в лагерях, расположенных на курортах России. Пребывание в лагере и проезд к месту отдыха оплачиваются за счет бюджетных средств", — отметили в пресс-службе, добавив, что в этом году по этой программе отдыхать поедут 1 тыс. 836 юных северян.

Всего в предстоящий летний период оздоровительной кампанией планируется охватить почти 41 тыс. детей. Из них более 32 тыс. отдохнут в Поморье, а 8 тыс. 389 — за его пределами.